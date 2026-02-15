La Savino Del Bene batte Macerata e blinda il secondo posto nella regular season

La Savino Del Bene ha vinto contro Macerata, causando il consolidamento del secondo posto in classifica. La squadra toscana ha dominato l'incontro, chiudendo la partita in tre set con punteggi chiari e senza troppi sforzi. Una vittoria che permette alla Savino Del Bene di avvicinarsi alle prime posizioni della regular season. Durante il match, Traballi ha mostrato una buona forma, contribuendo alla vittoria della squadra.

Savino Del Bene Volley – Cbf Balducci Hr Macerata: 3-0 (25-15,25-20,25-17) SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis n.e., Skinner n.e., Castillo (L1), Ruddins 6, Franklin 7, Ribechi (L2), Bosetti 8, Ognjenovic 3, Mancini n.e., Graziani n.e., Nwakalor 11, Antropova 16, Weitzel 11. All.: Gaspari. CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani (L1), Batte, Sismondi 5, Kokkonen 8, Kockarevic 6, Bonelli n.e., Mazzon 1, Piomboni 2, Ornoch n.e., Crawford n.e., Clothier 5, Decortes 17. All: Lionetti. ARBITRI: Brancati – Clemente FIRENZE – È secondo posto. La Savino Del Bene Volley vince per 3-0 il venticinquesimo turno di regular season di Serie A1 ai danni della Cbf Balducci Hr Macerata e si assicura matematicamente la seconda posizione in classifica. Savino Del Bene Volley, vittoria 3-0 contro Macerata: è secondo postoA livello statistico la Savino Del Bene Volley ha realizzato un maggior numero di muri vincenti (14-1) e di punti diretti al servizio (2-0). Per quanto riguarda le percentuali, le toscane registrano ...