In città, i prezzi della benzina sono aumentati a causa di un incremento delle accise approvato dal governo, che ha portato a un rincaro di circa 20 centesimi al litro. Molti distributori hanno aggiornato i loro listini in linea con il nuovo livello di tassazione, mentre alcune pompe hanno registrato code di auto in attesa di fare rifornimento, soprattutto nelle prime ore del giorno. La situazione ha lasciato molti automobilisti con il serbatoio vuoto.

FIRENZE Risveglio amaro per i fiorentini con il serbatoio vuoto. Ieri mattina, molti distributori di carburante hanno allineato i loro prezzi all’ultimo adeguamento delle accise stanziato dal consiglio dei Ministri. E se per i diesel, in seguito all’intervento del governo, il prezzo è rimasto pressoché invariato - anche se ormai stabilmente sopra i due euro in modalità self service, ma poteva sfiorare i 2,4 euro - ora anche la benzina ha subito un aumento che le fa lambire i due euro per litro. Già perché il provvedimento, che pure ha l’obiettivo di contenere l’incremento dei prezzi dei prodotti energetici a fronte dell’ormai nota crisi...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La verde rincara in città. Balzello fino a 20 cent per le accise ritoccate. Coda ai ’benzinai soft’

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