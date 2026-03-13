Assalto ai benzinai in Slovenia e a San Marino | coda di auto e camion perché fare il pieno costa molto meno

In Slovenia e a San Marino si sono formate lunghe code di auto e camion davanti ai distributori di carburante, poiché fare il pieno in questi paesi costa molto meno rispetto all’Italia. Le file si sono create in particolare nei momenti di maggiore afflusso, con veicoli che si spostano per approfittare dei prezzi più bassi. La situazione ha attirato l’attenzione di chi si trova a transitare in zona.

Sia in Slovenia che a San Marino i distributori sono presi d'assalto da lunghe code di auto e camion italiani: lì, infatti, fare benzina e gasolio costa molto meno che nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Corsa ai saldi, assalto ai Gigli: mille persone in coda di prima mattinaFirenze, 3 gennaio 2026 – Oltre mille persone in attesa fin dalle prime ore del mattino per l’avvio dei saldi invernali 2026 al centro commerciale I... Leggi anche: Meno camion per Gaza, meno aiuti ai civili Altri aggiornamenti su San Marino Temi più discussi: Prezzi carburante alle stelle, San Marino e Livigno presi d’assalto; Caro benzina, il racconto dei trasfertisti dall'Italia a San Marino contro il caro carburante: Veniamo con le taniche; Caro benzina in Italia, cosa succede al confine con San Marino; Il pieno costa meno oltre il confine, scoppia il turismo da distributore. Assalto ai benzinai in Slovenia e a San Marino: coda di auto e camion perché fare il pieno costa molto menoSia in Slovenia che a San Marino i distributori sono presi d’assalto da lunghe code di auto e camion italiani: lì, infatti, fare benzina e gasolio costa molto meno che nel nostro Paese. Breaking news ... fanpage.it I benzinai di San Marino presi d’assalto dagli automobilisti italiani, il fenomenoGli italiani fanno il pieno a San Marino dove la benzina costa fino a 30 centesimi in meno al litro, riaccendendo il fenomeno del pendolarismo del carburante ... virgilio.it San Marino RTV. . L'informazione del giorno in breve su RTV 13/03/2026 - facebook.com facebook