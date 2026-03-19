Da giovedì 19 marzo il governo ha deciso di ridurre le accise su benzina e diesel, ma le compagnie petrolifere hanno subito aumentato i prezzi, creando una situazione complicata per i consumatori. I benzinaio riferiscono che la situazione diventa difficile da gestire, dato che i rincari si verificano nello stesso momento del taglio delle tasse. La confusione tra le variazioni di prezzo continua a crescere.

IL PROVVEDIMENTO. Scatta da giovedì 19 marzo il taglio delle accise su benzina e diesel deciso dal governo, ma l’effetto sui prezzi rischia di essere annullato dai rincari applicati nelle stesse ore dalle compagnie petrolifere. Il Consiglio dei Ministri ha approvato mercoledì sera il decreto che prevede una riduzione di 25 centesimi al litro su benzina e diesel e di circa 12 centesimi al chilo sul Gpl (pari a circa 6 centesimi al litro). La misura resterà in vigore per 20 giorni, fino al 7 aprile, con l’obiettivo di contenere il caro carburanti legato alla crisi dei mercati internazionali. Nonostante il provvedimento, già dalla mattina del 19 marzo i benzinai segnalano aumenti dei listini da parte delle principali compagnie. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Carburanti, il governo taglia le accise e le compagnie aumentano i prezzi. Benzinai:«Situazione ingestibile»

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