Tramvia Prato-Campi | Progetto esecutivo e tracciato | ci siamo Via ai lavori nel 2028

È stato annunciato che entro un anno sarà completata la progettazione definitiva della tramvia Prato-Campi, con l’obiettivo di avviare i lavori nel 2028. Il progetto prevede una linea che dovrebbe collegare velocemente le zone di Prato e Campi, con l’intenzione di estendersi fino a Peretola, incontrando la futura linea 2 che servirà il Polo scientifico e l’aeroporto. La realizzazione di questa tramvia rappresenta un passo importante per il trasporto locale.

PRATO Un anno di tempo per la progettazione definitiva della tramvia Prato-Campi. Una tramvia “veloce“ che ha un obiettivo ancora più ambizioso, quello di arrivare a Peretola per incontrare la futura linea 2 diretta al Polo scientifico e all’aeroporto. Ieri, il presidente della Regione Eugenio Giani, insieme all’assessore alla mobilità Filippo Boni, al direttore della mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale Enrico Becattini, all’ingegner Marianna Bigiarini e all’assessore alla mobilità del Comune di Campi Bisenzio Daniele Matteini, è stata presentata la delibera di lunedì scorso da 9,5 milioni di euro, inserita nel bilancio di previsione 2026, per l’affidamento degli incarichi che porteranno al progetto definitivo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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