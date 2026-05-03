La tossina killer e la scoperta può diventare un farmaco per l’uomo?

Una tossina trovata nei parchi, nota per essere letale agli insetti, sta attirando l'attenzione degli scienziati perché potrebbe avere applicazioni terapeutiche per l’uomo. La sostanza, che attualmente è considerata pericolosa in natura, potrebbe in futuro essere utilizzata come farmaco o trattamento medico. La ricerca è ancora in fase preliminare, ma l’interesse si concentra sulle potenzialità di questa tossina come possibile risorsa medica.

(Adnkronos) – Nei parchi vive una tossina 'killer' per gli insetti. Per l'uomo può diventare un alleato. Si tratta di microrganismi responsabili di quell'odore così forte di terra che pervade l'aria dopo la pioggia. In ogni giardino, parco e campo da gioco del pianeta la superficie pullula di un tipo di batterio chiamato Streptomyces, uno degli organismi più abbondanti della Terra. Ma le molecole di quel profumo familiare sono solo la punta dell'iceberg delle sostanze chimiche che producono questi microbi che vivono nel terreno. Gli Streptomyces sono vere e proprie fabbriche farmaceutiche naturali, responsabili della produzione di molti dei composti antitumorali, immunosoppressori e antibiotici utilizzati nelle cliniche di tutto il mondo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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