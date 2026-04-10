Un virus marino può infettare l’occhio dell’uomo in uno studio la scoperta sul possibile salto di specie

Uno studio recente ha identificato la capacità di un virus proveniente dal mare di infettare l'occhio umano. La ricerca ha evidenziato un possibile passaggio del virus tra specie marine e umane, sollevando interrogativi sulla trasmissione e i rischi associati. La scoperta si basa su analisi di laboratorio condotte su campioni provenienti da ambienti marini e da soggetti infettati. La comunità scientifica sta ora approfondendo le implicazioni di questa relazione.

(Adnkronos) – Un virus marino in grado di infettare l'occhio dell'uomo. E' questo il risultato di uno studio cinese pubblicato su 'Nature microbiology', che ha scoperto che una malattia oculare, chiamata uveite anteriore virale ipertensiva oculare persistente (Poh-vau), le cui cause non erano ancora note, è associata al nodavirus (Cmnv) di origine acquatica. Un virus che contagia i pesci e gli invertebrati marini. Questa associazione è stata dimostrata per la prima volta ed è il campanello d'allarme di un possibile salto di specie di questo virus marino. Lo studio cinese ha confermato "l'infezione da nodavirus nei tessuti oculari e la sieroconversione in 70 pazienti affetti da Poh-vau". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Focolai di aviaria in aumento in Europa, virus osservato speciale col rischio del salto di specie Pericolo dal mare: scoperto il virus marino che attacca l’occhioUna ricerca condotta in Cina ha identificato un legame tra un virus tipico degli ambienti marini e una patologia oculare che colpisce l’uomo, aprendo... Temi più discussi: Un virus marino infetta l’uomo: primi casi di malattia oculare legata al mare; Un virus di origine marina fa il salto di specie e infetta l’essere umano - LAV; Un virus marino causa problemi oculari insoliti; Mai successo prima d'ora: un virus marino sta infettando l'uomo. Un virus marino può infettare l'occhio dell'uomo, in uno studio la scoperta sul possibile salto di specie(Adnkronos) - Un virus marino in grado di infettare l'occhio dell'uomo. E' questo il risultato di uno studio cinese pubblicato su 'Nature microbiology', che ha scoperto che una malattia oculare, chiam ... msn.com Dal mare agli occhi, il virus killer che toglie la vista (e minaccia l'uomo). Bassetti: «Allarmante»L'allarme globale sulle malattie emergenti si sposta oggi dagli habitat terrestri alle profondità degli oceani. Uno studio pionieristico ... msn.com Per la prima volta un virus marino è passato all’uomo. Per la prima volta, un virus marino ha fatto il salto di specie, causando una grave infezione oculare con perdita della vista in un essere umano. Il virus marino è passato da animali acquatici all’uomo, - facebook.com facebook Per la prima volta un virus marino è passato all’uomo. Per la prima volta, un virus marino ha fatto il salto di specie, causando una grave infezione oculare con perdita della vista in un essere umano. Il virus marino è passato da animali acquatici all’uomo, x.com