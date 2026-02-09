Colossale cometa di 2,4 km può diventare visibile a occhio nudo in pieno giorno | è stata appena scoperta

Una nuova cometa, lunga 2,4 km, potrebbe diventare visibile a occhio nudo anche di giorno. È stata scoperta il mese scorso e, se le previsioni sono corrette, a aprile si potrà ammirarla nel cielo senza usare strumenti. La notizia ha già suscitato curiosità tra gli appassionati di astronomia.

La cometa C2026 A1 (MAPS) scoperta il mese scorso potrebbe diventare visibile a occhio nudo in pieno giorno ad aprile. Fa parte delle comete radenti di Kreutz ed è un colosso di 2,4 chilometri. Cosa sappiamo su questo oggetto e perché può regalare un magnifico spettacolo astronomico.

