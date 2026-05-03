La Torre | Italia tra le potenze mondiali della velocità Mei | Esami di riparazione per la 4×100 ma…

L’Italia si è qualificata ai Mondiali 2027 di atletica con quattro staffette, confermando la propria presenza tra le nazioni più veloci al mondo. La vittoria in alcune gare ha permesso di ottenere il pass, mentre in altre discipline si sono registrati risultati più controversi. Nel frattempo, un tecnico ha annunciato che ci saranno esami di riparazione per la squadra della 4×100, anche se non sono stati forniti dettagli specifici.

L’Italia si è qualificata ai Mondiali 2027 di atletica con quattro staffette grazie ai risultati conseguiti alle World Relays, andate in scena durante il fine settimana a Gaborone (Botswana): dopo l’obiettivo raggiunto da 4×100 femminile, 4×400 femminile e 4×400 mista attraverso le batterie del sabato, la domenica ha promosso anche la 4×100 mista. Niente da fare, invece, per la 4×100 maschile: bisognerà meritarsi uno dei quattro posti a disposizione attraverso il ranking dei tempi che verrà aperto nel 2027, proprio come sarà costretta a fare la 4×400 maschile (addirittura assente in questa trasferta africana). Stefano Mei, Presidente della...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La Torre: “Italia tra le potenze mondiali della velocità”. Mei: “Esami di riparazione per la 4×100, ma…” Notizie correlate Leggi anche: Bergamo, guasto all’orologio della Torre dei Caduti. Presto la riparazione Cina, India e tutti gli altri: le potenze mondiali interessate alla “guerra aperta” tra Pakistan e AfghanistanL’eco del conflitto militare sempre più serrato tra Pakistan e Afghanistan sta crescendo così tanto d’intensità da farsi sentire anche ben oltre i... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Banche italiane verso i conti: il rischio credito sotto esame; La città con più bocciati all'esame della patente in Italia: guidare qui è (quasi) impossibile; Omicidio Eros Rossi, eseguita l'autopsia: servirà a fare chiarezza sulla dinamica del delitto; Sanità lombarda, assessorato al Welfare: Tempi più brevi per esami e visite. Belén Rodríguez fa l’esame di italiano per ottenere la cittadinanza: le foto tra i banchi di scuola con Notte prima degli esami in sottofondoC’è chi racconta la propria quotidianità tra set televisivi e tappeti rossi, e chi, ogni tanto, sceglie di mostrare anche i passaggi più normali della vita. È il caso di Belén Rodríguez, che nelle ... ilfattoquotidiano.it Dalle contraddizioni all'alibi: le domande della Procura che Sempio tenta di evitare. Nel frattempo le indagini sono state arricchite dalle ripetizioni di esami già effettuati in passato e replicati con tecniche un tempo inesistenti - facebook.com facebook . @Atalanta_BC, l’esito degli esami di Bernasconi x.com