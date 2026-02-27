Cina India e tutti gli altri | le potenze mondiali interessate alla guerra aperta tra Pakistan e Afghanistan

Il conflitto tra Pakistan e Afghanistan si intensifica, coinvolgendo anche altre grandi potenze mondiali. La tensione tra i due paesi si fa sempre più evidente, con scontri che attirano l’attenzione internazionale. Le operazioni militari e le attività di sicurezza sono aumentate, mentre le ripercussioni si sentono anche oltre i confini della regione. La situazione resta sotto osservazione da parte degli attori globali.

L’eco del conflitto militare sempre più serrato tra Pakistan e Afghanistan sta crescendo così tanto d’intensità da farsi sentire anche ben oltre i confini della regione. Sono molti i Paesi che guardano con apprensione agli sviluppi sul terreno e che avrebbero da perdere in caso di un rovesciamento dei Talebani che regnano su Kabul, tra cui alcune delle principali potenze a livello mondiale. Il primo e più ovvio attore coinvolto è ovviamente la Cina: da Pechino è arrivato quasi immediatamente un richiamo a una soluzione diplomatica delle tensioni che corrono tra Kabul e Islamabad e non potrebbe essere altrimenti. La Repubblica Popolare ha nel... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Pakistan-Afghanistan, è guerra aperta per l’Asia CentraleIl Pakistan ha alzato l’asticella degli attacchi all’Afghanistan guidato dai Talebani e si trova ora in “guerra aperta” con il Paese limitrofo.

