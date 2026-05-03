Nel settembre 2006, in un momento di grande attenzione internazionale legata alle minacce del terrorismo islamista, un frate agostiniano di Chicago si rivolgeva ai Superiori maggiori del suo Ordine riuniti a Brno. Durante l'incontro, il religioso ha fatto riferimento a una diagnosi basata sui temi di un noto teologo e cardinale. La discussione si inserisce in un contesto di riflessione sulle sfide ideologiche e religiose del tempo.

Nel settembre 2006, mentre dilagava il terrorismo islamista, un frate agostiniano di Chicago prendeva la parola davanti ai Superiori maggiori del suo Ordine riuniti a Brno. Robert Francis Prevost, Priore generale, aveva quarantanove anni. Non si sottrasse all'argomento che nessuno voleva toccare. "Il punto centrale del discorso di Benedetto XVI e in pochi lo hanno compreso - è che l'Occidente, se non recupera una visione di Dio, non può avviare un dialogo fecondo con le grandi culture del mondo che possiedono una convinzione religiosa profonda". Prevost sapeva che questa erano la chiave del discorso, ignorata deliberatamente dai media per avventarsi sulla citazione dell'imperatore Manuele II Paleologo estrapolata dal contesto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La sua diagnosi forgiata sui temi di Ratzinger

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