La Russa Bene Mattarella campagna referendaria sia sui temi

La Russa ha commentato l'intervento di Mattarella, sottolineando che la campagna referendaria dovrebbe concentrarsi sui contenuti. Ha affermato che il presidente ha insistito sull’importanza di discutere i temi tecnici e il testo della riforma, senza distorcerne il significato. La sua posizione mette in evidenza la necessità di un dibattito trasparente e concreto, evitando interpretazioni sbagliate. La discussione pubblica si concentra ora sulla corretta informazione e su come presentare le proposte di modifica costituzionale. Il confronto tra politici e cittadini si sposta sui contenuti reali del referendum.
ROMA (ITALPRESS) – " Non sono Mattarella, sono molto meno, ma è quello che vado ripetendo da tempo. Credo che la campagna sul referendum, perchè credo che a questo si riferisse il presidente, debba essere condotta sui temi tecnici, sui temi relativi al contenuto della riforma, che può piacere o non piacere, ma non bisogna travisarla, non bisogna dare a questa riforma il senso e i contenuti che non ha". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della cerimonia inaugurale del "Treno del Ricordo" 2026, al binario 1 della stazione Ostiense. "Bisogna capire che c'è un provvedimento sottoposto al giudizio degli italiani, che vuole separare i pubblici ministeri dai giudicanti e che vuole che il Csm sia costruito, non con il voto dei parlamentari da un lato e dall'altro lato dei giudici, ma per sorteggio.
