Salvo Liuzzo Pld | La Vardera novità interessante ora il confronto sui temi

Salvo Liuzzo, segretario del Partito Liberaldemocratico Sicilia, ha commentato la candidatura di Ismaele La Vardera, definendola una novità interessante. La sua presa di posizione arriva dopo aver ascoltato le prime proposte del giornalista, che ha deciso di entrare in politica. Liuzzo ha invitato a concentrarsi sui temi concreti, senza lasciarsi distrarre da polemiche o polemiche. Ora si attende di vedere come si svilupperà il confronto tra i vari candidati nel prossimo dibattito pubblico.

Il segretario regionale del Partito Liberaldemocratico Sicilia interviene sulla candidatura alla presidenza della Regione Il segretario regionale del Partito Liberaldemocratico Sicilia, Salvo Liuzzo, interviene nel dibattito politico regionale in merito alla candidatura di Ismaele La Vardera. “Questa candidatura rappresenta oggi la vera novità nel panorama politico siciliano. In una Sicilia anestetizzata da trent’anni di cattiva politica, chi prova a rompere gli schemi merita attenzione, non sarcasmo. La tempistica è intelligente: obbliga i partiti tradizionali a uscire dall’ambiguità e a scegliere se cambiare davvero o difendere l’ennesima conservazione dello status quo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Referendum sulla giustizia, confronto sulla riforma: "Focus sui temi"In vista del referendum del 22 e 23 marzo, si intensificano i dibattiti sulla riforma della giustizia. Sanità messinese al centro del dibattito, La Vardera denuncia e Laccoto replica: “Controlli efficaci con serve confronto”Il dibattito sulla sanità a Messina si intensifica con le recenti denunce di La Vardera riguardo ai disservizi all’Ospedale “Barone Romeo” di Patti, in particolare nel reparto di Ortopedia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I liberaldemocratici su La Vardera: Novità interessante, ora il confronto sui temi. Ringrazio il segretario del Partito liberal democratico @Salvo Liuzzo per la solidarietà e la sensibilità mostrata da tutti gli amici del partito facebook