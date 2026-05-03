La strana storia del signor Rana L’amicizia spiegata ai bambini

Da lanazione.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Essere se stessi, essere unici, questa è la vera bellezza. Uscirà domani l’ultima fatica letteraria della scrittrice castelnovese Alice Cervia e illustrato da Simona De Leo, artista pugliese, dal titolo " Il signor Rana fa Qua Qua! " un libro rivolto ai bambini edito da NPS Edizioni che non è solo un libro. E’ un viaggio fuori e dentro se stessi, un percorso per imparare a capirsi, a valorizzarsi e accettarsi, tradotto in una favola moderna, colorata e spensierata, sempre attuale. Il Signor Rana ha grandi zampe palmate, una voce melodiosa, tra gracidii e qua qua qua, Alice Cervia e Simona De Leo seguono il percorso del protagonista firmando una storia tenera e divertente che parla di unicità, accettazione e amicizia dove si arriva a capire che ciò che ci rende diversi spesso è anche ciò che ci rende meravigliosi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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FULLGirl Accidentally Time Travels—Becomes the County Magistrate’s Child Bride!

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