Genio per bambini | la mostra su Redi spiegata ai piccoli

Arezzo ha aperto una mostra dedicata a Francesco Redi, pensata appositamente per i più giovani. L'esposizione presenta oggetti e approfondimenti sulla vita e le scoperte dello scienziato, con spazi e materiali adatti ai bambini. La mostra è accessibile da oggi fino a una data da definire, e si trova in una sede cittadina che ospita esposizioni culturali. Sono previste attività interattive per coinvolgere i visitatori più giovani.

Arezzo, 15 aprile 2026 – Diventa a misura di bambino la grande mostra su Francesco Redi. Prende il via un importante progetto dedicato ai più piccoli all’interno della mostra alla Galleria Comunale D’arte Contemporanea di piazza San Francesco “Francisci Redi patricii arretini: la (ri)scoperta del genio”, l’iniziativa che celebra Francesco Redi, una delle figure più significative della cultura scientifica e letteraria del XVII secolo italiano, il primo medico dei Medici, nel quadricentenario dalla nascita, nella sua città d’origine. Una mostra bibliografica, organizzata da Fondazione Guido d’Arezzo, in collaborazione con il Comune e la Biblioteca di Arezzo, con il patrocinio di Regione Toscana, a cura di Elisa Boffa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Genio per bambini: la mostra su Redi spiegata ai piccoli «Che cosa sono le proteine?» La scienza spiegata ai bambiniAvvicinare i più piccoli alla scienza attraverso il gioco, l’esperienza e la curiosità. La Casa sull’Albero di Arezzo partecipa alla grande mostra su Francesco RediArezzo, 7 aprile 2026 – La libreria per bambini La Casa sull’Albero di Arezzo partecipa alla grande mostra su Francesco Redi.