La storia della fabbrica Caproni spiegata ai bambini | il giovani Amin lancia il libro che fa volare la memoria di Predappio
Amin ha pubblicato un libro che racconta la storia della fabbrica Caproni, coinvolta nella produzione di aerei durante la Seconda guerra mondiale. L'autore ha scelto di rivolgersi ai bambini, usando parole semplici e immagini colorate, per far conoscere loro un pezzo importante di storia locale. Il volume include dettagli sulla nascita dell’azienda e sulla sua evoluzione nel tempo. Il libro sarà disponibile nelle librerie della zona a partire dalla prossima settimana.
Un volume illustrato con giochi e disegni da colorare per i più piccoli, scritto dal divulgatore Amin Della Caproni. In arrivo anche due libri per adulti con storie inedite e curiosità Il blog “Caproni – Le ali della Romagna” presenta il suo primo libro per bambini dedicato alla storia dell’Aeronautica Caproni di Predappio. Scritto dal giovane divulgatore Amin Della Caproni, il volume è pensato per bambini dai 4 ai 10 anni e offre un approccio originale e coinvolgente alla storia industriale del territorio, trasformando una pagina della memoria locale in un’esperienza educativa e divertente. “La pubblicazione fa parte di un più ampio progetto editoriale ideato dal blog ‘Caproni – Le ali della Romagna’, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale della comunità e renderlo accessibile anche alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Nuovo sopralluogo all'ex fabbrica Caproni, la battaglia di Amin: "Ho segnalato i lavori alla Soprintendenza"
In centinaia "Sulle tracce della Caproni" con il giovane Amin alla Torre NumaiSabato scorso, presso la Torre Numai di Forlì, si è svolto il terzo appuntamento del ciclo "Sulle tracce della Caproni", organizzato dall'Associazione Arma Aeronautica.
Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta delle realtà che fanno parte della Rete dei Musei Aeronautici. Oggi facciamo tappa in un luogo simbolo della storia del volo: il Museo dell'aeronautica Gianni Caproni. Si tratta del più antico museo italiano dedicato