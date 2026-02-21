La storia della fabbrica Caproni spiegata ai bambini | il giovani Amin lancia il libro che fa volare la memoria di Predappio

Amin ha pubblicato un libro che racconta la storia della fabbrica Caproni, coinvolta nella produzione di aerei durante la Seconda guerra mondiale. L'autore ha scelto di rivolgersi ai bambini, usando parole semplici e immagini colorate, per far conoscere loro un pezzo importante di storia locale. Il volume include dettagli sulla nascita dell’azienda e sulla sua evoluzione nel tempo. Il libro sarà disponibile nelle librerie della zona a partire dalla prossima settimana.

Un volume illustrato con giochi e disegni da colorare per i più piccoli, scritto dal divulgatore Amin Della Caproni. In arrivo anche due libri per adulti con storie inedite e curiosità Il blog “Caproni – Le ali della Romagna” presenta il suo primo libro per bambini dedicato alla storia dell’Aeronautica Caproni di Predappio. Scritto dal giovane divulgatore Amin Della Caproni, il volume è pensato per bambini dai 4 ai 10 anni e offre un approccio originale e coinvolgente alla storia industriale del territorio, trasformando una pagina della memoria locale in un’esperienza educativa e divertente. “La pubblicazione fa parte di un più ampio progetto editoriale ideato dal blog ‘Caproni – Le ali della Romagna’, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale della comunità e renderlo accessibile anche alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

