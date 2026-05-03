Un gattino di nome Grub ha attirato l’attenzione sui social media grazie alla sua storia. Affetto dalla sindrome di Sly, una condizione genetica molto rara, il suo corpo appare in equilibrio precario, ma si adatta perfettamente alla sua realtà. La proprietaria ha dichiarato che per loro la vita con lui riguarda più la qualità che la quantità. La vicenda ha suscitato interesse tra gli utenti online.

Il suo piccolo corpo sembra in equilibrio precario e invece è perfettamente adattato al suo mondo. Stiamo parlando di Grub, un gattino diventato noto sui social, che convive con una rarissima patologia genetica. A raccontarne la storia è stato per primo il sito Bored Panda lo scorso 25 marzo, poi ripreso da altri media anglosassoni e arrivato nelle ultime settimane anche su quelli italiani. Ma più che la malattia, una mucopolisaccaridosi di tipo VII, nota come sindrome di Sly, a colpire è il rapporto costruito giorno dopo giorno con Stephanie, la donna che ha scelto di prendersene cura. Non è stata sempre Stephanie a occuparsi del piccolo...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La storia del gattino Grub, affetto dalla sindrome di Sly, fa il giro dei social. La sua proprietaria: “La vita con lui è questione di qualità non di quantità”

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