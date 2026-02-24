La storia del cucciolo JetBlue abbandonato in aeroporto dalla sua proprietaria è finita bene

Il cucciolo JetBlue è stato abbandonato in aeroporto dalla sua proprietaria, causandone paura e confusione tra i presenti. La donna ha lasciato il piccolo vicino ai distributori automatici, senza nessuna spiegazione, mentre i passanti si sono subito preoccupati per il suo benessere. Un volontario ha notato il cane e si è subito attivato per portarlo in salvo. Ora JetBlue si trova in un rifugio, in attesa di una nuova famiglia.

La storia del cagnolino JetBlue ha emozionato il web. Come riporta La Stampa, lo scorso 2 febbraio, alle 23.30 circa, il cucciolo è stato legato a un palo vicino al banco dell'imbarco bagagli dell' aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas e abbandonato lì dalla sua padrona, Germiran Bryson. Il motivo? Non aveva la documentazione canina necessaria per poter viaggiare. JetBlue (il cui nome deriva dal volo che avrebbe dovuto prendere) è stato soccorso da alcuni agenti della polizia di frontiera aerea. Il Las Vegas Metropolitan Police Department aveva pubblicato il filmato in cui si vede la donna con il cane al guinzaglio, il successivo colloquio con il personale aeroportuale e l'avvicinamento a quella che è stata poi la zona in cui JetBlue è stato abbandonato.