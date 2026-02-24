Not down Scampia | la storia di Giovanni tirocinante in uno studio notarile affetto dalla sindrome

Giovanni, tirocinante in uno studio notarile di Scampia, si impegna ogni giorno nonostante la sindrome che lo colpisce, dimostrando che la determinazione può superare ogni ostacolo. La sua presenza nel mondo del lavoro sfida gli stereotipi e dimostra che con il supporto giusto si può fare molto. La sua esperienza rappresenta un esempio di come l'inclusione reale possa cambiare le vite. La storia di Giovanni continua a ispirare chi crede nel cambiamento.

"Not Down" è molto più di una storia per immagini: è la testimonianza vera, viva e concreta degli infiniti traguardi che possono raggiungere i ragazzi, quando la società - tutta - fa la sua parte. Protagonista della storia è Giovanni, un giovane assunto con contratto di tirocinio da due anni presso lo studio del notaio Esposito a Bondeno in provincia di Ferrara. La sua vicenda costituisce il primo caso di valorizzazione delle competenze di un ragazzo con Sindrome di Down nell'ambito di una professione delicata e importante come quella degli studi notarili. Sarà lui stesso a parlarne, dopo la proiezione del docu-film Not Down, questo venerdì, 27 febbraio, alle ore 10:30, presso l'ISIS Melissa Bassi di Scampia (viale della Resistenza 255) nel corso di un incontro con gli studenti dell'istituto, al quale prenderanno parte il notaio Massimo Esposito, il dirigente scolastico Domenico Mazzella di Bosco, la prof.

