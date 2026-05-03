Pier Paolo Bisoli, allenatore della Reggiana, ha espresso rammarico durante la conferenza stampa, sottolineando che la squadra ha dimostrato dignità nelle recenti partite. Ha dichiarato che, a suo avviso, la stagione non è ancora conclusa e che ci sono ancora possibilità di migliorare e di continuare a lottare. Le sue parole riflettono la volontà di non arrendersi, anche se la squadra ha attraversato momenti difficili.

C’è rammarico nelle parole di Pier Paolo Bisoli, tecnico della Reggiana con un passato recente nel Modena, dopo la sconfitta nel derby: "La partita è stata in bilico: loro hanno fatto un tiro e hanno segnato, noi prima avevamo preso un palo con Portanova e creato due situazioni con i cross di Lambourde senza riuscire a chiudere. Era una gara sporca e brutta, poi abbiamo commesso l’ennesimo errore sul gol, alle spalle dell’ultimo uomo nella fase difensiva. Però la squadra ha dimostrato dignità: abbiamo sbagliato quattro gol praticamente da due passi. Se Novakovich fa il 2-2, mancavano ancora dieci minuti.". Ora per la Reggiana la salvezza è...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La squadra ha mostrato dignità. E per me non è ancora finita"

Refuse to be a bullied prince! I hold heavy troops, even the emperor dare not control me#drama

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