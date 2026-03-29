Veron non ha dubbi | L’Inter è la squadra che ha mostrato più continuità Ho parlato con Zanetti e…

Veron ha affermato che l’Inter è la squadra con la maggiore continuità e ha confermato di aver parlato con Zanetti. L’intervento si è svolto durante il raduno di Operazione Nostalgia, dove si è anche discusso della corsa Scudetto dell’Inter. La discussione si è concentrata sulla situazione attuale della squadra e sui rapporti tra i protagonisti.

Inter News 24 Veron, intervenuto al raduno di Operazione Nostalgia: il colloquio con Zanetti e la corsa Scudetto dell’Inter. Anche Juan Sebastián Verón ha partecipato al grande evento di Operazione Nostalgia svoltosi ieri al PalaEur di Roma, un raduno che ha visto scendere in campo le leggende del calcio mondiale davanti a oltre 10.000 tifosi. A margine della manifestazione, l’ex centrocampista argentino ha analizzato il momento dell’Inter di Cristian Chivu, rivelando di averne discusso proprio con il vice-presidente nerazzurro: « Ho parlato con Javier Zanetti di questa situazione. La squadra ha due partite importanti davanti, ma è la squadra che ha mostrato maggiore continuità ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Veron non ha dubbi: «L’Inter è la squadra che ha mostrato più continuità. Ho parlato con Zanetti e…» Articoli correlati Tommaso Turci rivela: «Tutto può ancora succedere in campionato, c’è una squadra che ha mostrato più continuità! Su Spalletti-Conte dico questo»Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre... Eccellenza. Corradini: "Il Tolentino ha meritato il pareggio. La squadra ha mostrato di avere coraggio»"Risultato riacciuffato nel finale con orgoglio per non interrompere una striscia positiva importante". The Light Gate - UFOs, Roswell - Author, Researcher Donald Schmitt Altri aggiornamenti su Veron non ha dubbi L'Inter è la squadra... Temi più discussi: Rizza divisa fra tre Comuni: viaggio prima del referendum; L'esito degli esami clinici per Rafael Leao; Probabili 30ª: Kean contro Pio Esposito, Venturino e Krstovic dal 1'; Il goal di Krstovic, il rigore chiesto da Frattesi e le scintille a fine gara: BordoCam svela i retroscena di Inter-Atalanta. Verona-Atalanta, mano di Bella-Kotchap? Il verdetto VAR non fuga tutti i dubbiPartita sicuramente molto intensa quella tra Verona e Atalanta che vede attualmente gli scaligeri guidare le operazioni con un rotondo 3-1. Il gol di Scamacca ha da poco riaperto una partita che ... calciomercato.it Serie A: Sassuolo scatenato, il Verona sempre più giùVola il Sassuolo con i suoi attaccanti, Verona sempre più verso la serie B. ansa.it Veron parla della Lazio Le dichiarazioni - facebook.com facebook Da #Totti a Zanetti e Veron, con Amelia, Davids e...: quante leggende del calcio al raduno di Operazione Nostalgia x.com