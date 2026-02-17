Eccellenza Corradini | Il Tolentino ha meritato il pareggio La squadra ha mostrato di avere coraggio
Corradini ha spiegato che il Tolentino ha conquistato il pareggio perché ha dimostrato coraggio in campo. La squadra ha lottato fino all'ultimo secondo, anche grazie a un gol arrivato negli ultimi minuti. La partita si è conclusa con un risultato che permette ai locali di mantenere una buona serie di risultati positivi.
"Risultato riacciuffato nel finale con orgoglio per non interrompere una striscia positiva importante". Paolo Corradini, viceallenatore del Tolentino analizza il pareggio interno maturato contro la Jesina. Il gol in pieno recupero del centravanti cremisi Rotondo ha evitato una sconfitta e mosso la classifica con un punto. "È stata – aggiunge il tecnico – una partita molto equilibrata disputata su un terreno di gioco ai limiti del praticabile, non era possibile fare meglio di così perché non si riusciva ad impostare il nostro gioco palla a terra. Il gol del pareggio nel finale credo sia meritato per il coraggio avuto fino alla fine nel provare a riprendere la partita, e alla fine ci siamo riusciti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Torrisi soddisfatto del pareggio: “L’importante è non cedere, il primo tempo ha mostrato carattere
Torrisi si mostra soddisfatto del pareggio ottenuto contro il Savoia.
