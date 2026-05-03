Il governo guidato da Giorgia Meloni sta affrontando il suo secondo anno di mandato, segnato dal record di longevità tra gli esecutivi della Repubblica. Con il cronoprogramma che si avvicina alla fine naturale della legislatura, si parla anche di possibili anticipi. Nel frattempo, fonti vicine alla politica riferiscono di tensioni e di una gestione che si sta avvicinando a un punto critico.

Giorgia da record: secondo esecutivo più longevo della Repubblica, mentre l'orologio corre verso la fine della legislatura, magari anche anticipata. Eppure, mentre si moltiplicano guerre e aumentano i dazi, solo in Italia si polemizza sul caso Minetti, su Beatrice Venezi e sul padiglione russo del solerte Buttafuoco, smarrendo del tutto il senso delle priorità. La sensazione è quella di una macchina governativa che stenta a ritrovare ritmo: il piano casa nell'ultimo Consiglio dei Ministri potrebbe essere un nuovo inizio. Ma occorre una scossa: un primo nodo è il coordinamento tra ministeri. Ogni dicastero sembra muoversi lungo una propria traiettoria autonoma.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La sfida di Giorgia e il cronoprogramma. Il retroscena di Bisignani

Notizie correlate

Nicole Minetti, il retroscena: il sospetto sulle toghe di Giorgia MeloniPalazzo Chigi prova a spiegare come sono andate le cose, mentre il film della grazia a Nicole Minetti resta pieno di ombre.

Leggi anche: Bisignani (faccendiere, l’uomo di Gelli): “Marotta? È il suo momento ma il calcio italiano si sta uccidendo da solo”

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Salario minimo, la risposta del presidente della Regione: Se la sfida è aumentare i salari, la Puglia accetta; Meloni sfida l'Ue: 'Serve coraggio, non escludo lo scostamento'; Il governo sfida i vincoli europei. La premier a Giorgetti: Ottimismo; Ariccia, 4 liste per Giorgia La Leggia sindaca: 64 candidati che condividono con me la sfida per il rinnovamento.

Governo dei record, Bisignani: la sfida di Meloni e il cronoprogrammaGiorgia da record: secondo esecutivo più longevo della Repubblica, mentre l'orologio corre verso la fine della legislatura, magari anche ... iltempo.it

Giorgia e la sfida di tirare dritto per un anno«Non siamo abituati a scappare. È ancora lunga, raga’….». Così Giorgia Meloni ha esorcizzato nel suo intervento alla Camera l’ipotesi di interrompere la legislatura. Allo stato, non c’è nessuna ... ilmattino.it

Volley A2/F, Narconon Melendugno: rinnova Giorgia Avenia - facebook.com facebook

Pallavolo Mercato - Melendugno ancora nelle mani di Giorgia Avenia x.com