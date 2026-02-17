Bisignani faccendiere l’uomo di Gelli | Marotta? È il suo momento ma il calcio italiano si sta uccidendo da solo

Luigi Bisignani, noto faccendiere e uomo vicino a Licio Gelli, afferma che il calcio italiano sta distruggendosi da solo, anche se Marotta sta vivendo il suo momento di successo. La sua intervista, rilasciata a Radio Crc, arriva pochi giorni dopo la pubblicazione del libro “L’uomo che sussurra ai potenti”, scritto insieme a Paolo Madron, che svela le reti di potere che hanno mosso i fili dietro le quinte della politica e dello sport negli ultimi tre decenni. Bisignani aggiunge che le scelte fatte oggi rischiano di compromettere il futuro del calcio nel paese.

Bisignani (faccendiere, diciamo esperto di potere, l’uomo di Licio Gelli): “Marotta? È il suo momento ma il calcio italiano si sta uccidendo da solo) Grande colpo di Radio Crc che intervista Luigi Bisignani che ha scritto – con Paolo Madron – il libro “L’uomo che sussurra ai potenti”, uomo di Licio Gelli, dietro tutte le trame di Palazzo degli ultimi trent’anni in Italia. LUIGI BISIGNANI A RADIO CRC: «Gravina conta tantissimo ai tempi della Meloni: si salva sempre. Complotto orchestrato da Marotta? Il Napoli ha vinto due scudetti, come si fa a parlare di complotto?» Oggi su Crc, radio partner della Ssc Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto Luigi Bisignani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Saviano durissimo contro Marotta: «Finché quest’uomo avrà un ruolo nel calcio italiano tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati»Roberto Saviano ha criticato duramente Marotta, accusandolo di influenzare negativamente il calcio italiano.

