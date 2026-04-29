A Palazzo Chigi si cerca di chiarire la dinamica degli eventi, mentre il caso di Nicole Minetti continua a sollevare dubbi. Le accuse e i sospetti riguardano anche alcune decisioni delle toghe coinvolte. Il procedimento sulla grazia concessa a Minetti resta avvolto da incertezze, alimentando domande sulla trasparenza delle procedure. La vicenda si sviluppa nel contesto di tensioni tra le istituzioni e le interpretazioni delle norme legali.

Palazzo Chigi prova a spiegare come sono andate le cose, mentre il film della grazia a Nicole Minetti resta pieno di ombre. Due atti, spiegano fonti governative: prima i documenti, poi la comunicazione. E infatti Giorgia Meloni scende in campo in prima persona, nel corso di una conferenza stampa, per blindare la linea: il Guardasigilli Carlo Nordio “non ha responsabilità” e il governo “è estraneo”. Tutto, insomma, poggia sul lavoro poco approfondito delle toghe e sulle valutazioni della Procura generale di Milano, con conseguente firma del Quirinale. Dietro la ricostruzione ufficiale – si legge sul Corriere della Sera - si muove un sospetto...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Nicole Minetti, il retroscena: il sospetto sulle toghe di Giorgia Meloni

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