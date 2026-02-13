Da Laura Pausini chic in toni chiari a una Elettra Lamborghini inedita ecco il dietro le quinte dell' incontro più atteso prima dell' Ariston

Laura Pausini ha scelto tonalità chiare e un look elegante per l’incontro al Quirinale, un momento che ha attirato l’attenzione di molti appassionati. La cantante italiana, famosa in tutto il mondo, ha partecipato alla visita ufficiale prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2026, portando con sé un’energia positiva e un sorriso contagioso. Accanto a lei, Elettra Lamborghini ha mostrato un lato inedito, sorprendente i presenti con un outfit audace e un atteggiamento rilassato. Si tratta di un appuntamento importante, che anticipa il grande spettacolo e coinvolge anche il presidente Sergio Mattarella, che ha deciso di incontr

( a skanews) — Uno dopo l'altro arrivano al Quirinale i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026, per essere ricevuti da Sergio Mattarella, che dopo essere stato il primo presidente della Repubblica a partecipare al Festival di Sanremo nel 2023, ha deciso di incontrare al Colle cantanti e conduttori. Sanremo 2026: chi sono i 30 Big in gara. guarda le foto Per Carlo Conti, Laura Pausini e i Big in gara è dunque un incontro storico, e per questo hanno tutti scelto un look sobrio, preferendo generalmente tinte scure, mentre alcune tra cui la stessa Pausini ed Elettra Lamborghini hanno scelto di vestire con toni chiari.