Appello Rigopiano bis l' 11 febbraio la sentenza a 9 anni dalla tragedia Una mamma | Sia fatta giustizia

Il 11 febbraio si terrà la sentenza nel processo legato alla tragedia di Rigopiano, a nove anni da quella valanga che ha sconvolto l’Abruzzo. Una mamma coinvolta nell’indagine chiede giustizia, ricordando che la mancanza di prevenzione e l’ignorare gli allarmi hanno causato la perdita di 29 famiglie. La sentenza si avvicina, mentre le vittime e i loro cari aspettano risposte e giustizia.

La lettura del dispositivo è prevista nel tardo pomeriggio. L'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, rinuncia alla prescrizione “Non è destino quando manca la prevenzione. Non è fatalità quando gli allarmi non vengono ascoltati. Ventinove famiglie sono state distrutte, annientate. Nessuno ci restituirà i nostri figli, ma almeno sia fatta giustizia”. Lo scrive sui social Mariangela Di Giorgio, madre di Ilaria Di Biase, una delle 29 vittime della tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola, alla vigilia della sentenza di appello bis, attesa per domani, mercoledì 11 febbraio, a Perugia.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Rigopiano bis Appello Rigopiano bis: l'11 febbraio la sentenza, nove anni dopo la tragedia Il 11 febbraio 2026 sarà ricordato come il giorno della sentenza definitiva nel processo d’appello bis sulla tragedia dell’hotel Rigopiano. Nove anni fa la tragedia di Rigopiano, la sentenza dell’appello bis è attesa l’11 febbraio Nove anni dopo la tragedia di Rigopiano, si attende l’udienza dell’appello bis, prevista per l’11 febbraio. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Rigopiano bis Argomenti discussi: Processo Rigopiano, l’ultimo appello delle difese: Assolveteli, la tragedia non si poteva prevedere; L'appello bis per la strage di Rigopiano con la dura replica del pg Barlucchi: Prevenire era dovuto; Tragedia di Rigopiano, riparte l'Appello bis; Il procuratore generale sull'appello bis per Rigopiano: Mancanza carta valanghe regionale ha fatto la differenza. Appello Rigopiano bis, l'11 febbraio la sentenza a 9 anni dalla tragedia. Una mamma: Sia fatta giustiziaLa lettura del dispositivo è prevista nel tardo pomeriggio. L'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, rinuncia alla prescrizione ... ilpescara.it Appello bis Rigopiano: domani la sentenza, Lacchetta rinuncia alla prescrizioneGrande attesa per la giornata di domani quando, dalla Corte d'appello di Perugia, uscirà fuori la sentenza dell'Appello bis, nel processo per la tragedia di Rigopiano. rete8.it Leggi su Tgr Abruzzo In aula le controrepliche delle difese A Perugia per il processo d'appello bis per la tragedia di Rigopiano. Ultima udienza prima della sentenza prevista per l'11 febbraio - facebook.com facebook Appello bis su Rigopiano, chiesta la conferma della condanna per 9 imputati su 10 #tuttoggi #Cronaca #UmbriaItaliaMondo #appello #evidenza #Requisitoria #rigopiano #scoop #super | ow.ly/g43x106u0QO x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.