Sofia di Svezia la verità su Epstein | L’ho incontrato poche volte spero sia fatta giustizia

Sofia di Svezia ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua relazione con Jeffrey Epstein. La principessa dice di averlo incontrato solo poche volte e spera che venga fatta giustizia. La sua figura si è improvvisamente collegata al caso Epstein dopo che sono stati resi pubblici alcuni documenti segreti, riaccendendo l’attenzione su questa vicenda.

La favola moderna di Sofia di Svezia è oscurata dall’ombra del caso Epstein. Il nome della Principessa è apparso nei documenti desecretati relativi al finanziere americano, al centro di uno degli scandali più oscuri del secolo. E lei, per la prima volta, ha deciso di affrontare l’argomento, approfittando della sua presenza al Ctrl + Rights Youth Summit, che si è tenuto a Stoccolma. La verità della Principessa. In un momento che doveva essere di pura gioia, con il primo compleanno della figlia Ines, la Principessa Sofia di Svezia si è trovata a dover gestire una tempesta mediatica senza precedenti. 🔗 Leggi su Dilei.it

