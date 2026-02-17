Addio all' ora di religione? In una scuola 8 su 10 dicono no La mappa comune per comune

In molte scuole italiane, 8 studenti su 10 decidono di non seguire l’ora di religione cattolica, un dato che si riflette chiaramente nelle scelte degli studenti per il prossimo anno scolastico. Secondo i dati ufficiali del ministero dell’Istruzione e del Merito, il numero di ragazzi che optano per l’esenzione è in crescita rispetto agli anni passati, con alcune scuole dove questa scelta supera il 90 per cento. Nei quartieri di alcune città, le classi di religione sono sempre più vuote, mentre i plessi che offrono alternative laiche si riempiono di studenti desiderosi di altre materie.

In provincia oltre 11mila studenti scelgono l'esonero. Dai record dell'infanzia ai numeri delle superiori, ecco la situazione istituto per istituto L'ora di religione perde terreno nelle aule forlivesi: tra le mura scolastiche la scelta di non avvalersi dell'insegnamento cattolico non è più un'eccezione, ma un trend che tocca punte dell'80% in alcuni istituti di Forlì. Dai banchi delle materne fino alle superiori, una famiglia su quattro in provincia decide di voltare le spalle alla dottrina tradizionale. La mappa dettagliata, comune per comune, di una scuola che cambia volto.

Ogni anno, in molte scuole italiane, sempre più studenti scelgono di saltare l’ora di religione cattolica.

