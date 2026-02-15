Il Comune brianzolo che per colpa del cantiere rischia di essere invaso dai pendolari e dallo smog
Il Comune di Desio rischia di essere invaso dai pendolari e dallo smog a causa di un cantiere stradale che bloccherà le corse dei mezzi pubblici. La sospensione delle linee è prevista per il 7 settembre e durerà circa un anno, fino al 28 agosto 2027. Durante questo periodo, le strade si riempiranno di auto private e il traffico aumenterà notevolmente, creando disagi ai residenti.
Per un anno diventerà, suo malgrado, capolinea. Con tutti i disagi e la preoccupazione per il traffico e lo smog Le corse si fermeranno il 7 settembre e lo stop dovrebbe durare circa un anno (fino al 28 agosto 2027). Escluso imprevisti. Dodici mesi per realizzare quei lavori di Pedemontana che, però, non coinvolgeranno il Comune di Villasanta dove non è previsto il passaggio dell’autostrada. Dodici mesi durante i quali i pendolari - che abitualmente raggiungono la scuola e l’ufficio usando Besanino – dovranno riorganizzare le loro abitudini. Affidarsi alle navette che verranno attivate con tutti i limiti che il traffico su gomma comporta (soprattutto nelle ore di punta), oppure raggiungere il capolinea in auto e poi proseguire il viaggio in treno? Tra sette mesi Villasanta diventerà “capolinea” del Besanino.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Il calvario dei pendolari che impiegano 35 minuti per percorrere 9 km (ma non per colpa del traffico)
Ogni giorno, i pendolari affrontano un percorso di circa 9 km che, invece di richiedere pochi minuti, si allunga fino a 35 a causa di fattori non legati al traffico.
Centro storico invaso dai topi: il Comune corre ai ripari con 350 trappoleLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il progetto brianzolo per far rinascere la maxi area sequestrata alle mafie che andrà ad ExpoAid; Monza e Brianza, amarsi un po’, sposarsi no: il crollo dei matrimoni; Around Sport si espande. Acquisita la gestione della piscina di Monza; Carnevale e San Valentino: gli eventi in grado di rendere unico il weekend lecchese.
Il Comune brianzolo che per colpa del cantiere rischia di essere invaso dai pendolari (e dallo smog)Per un anno diventerà, suo malgrado, capolinea. Con tutti i disagi e la preoccupazione per il traffico e lo smog ... monzatoday.it
I nomi di una volta tornano in strada: la bella idea di un comune brianzoloA Limbiate il Comune installa targhe in dialetto nelle corti storiche per valorizzare identità, memoria e rilancio del centro cittadino. monza-news.it
Torna uno degli appuntamenti più sentiti nella nostra provincia, ovvero il Carnevale di Oggiono. La 59^ edizione della grande kermesse è in programma domenica 15 febbraio lungo le strade del comune brianzolo, che come consuetudine si riempiranno di col facebook