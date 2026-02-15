Il Comune brianzolo che per colpa del cantiere rischia di essere invaso dai pendolari e dallo smog

Il Comune di Desio rischia di essere invaso dai pendolari e dallo smog a causa di un cantiere stradale che bloccherà le corse dei mezzi pubblici. La sospensione delle linee è prevista per il 7 settembre e durerà circa un anno, fino al 28 agosto 2027. Durante questo periodo, le strade si riempiranno di auto private e il traffico aumenterà notevolmente, creando disagi ai residenti.

Per un anno diventerà, suo malgrado, capolinea. Con tutti i disagi e la preoccupazione per il traffico e lo smog Le corse si fermeranno il 7 settembre e lo stop dovrebbe durare circa un anno (fino al 28 agosto 2027). Escluso imprevisti. Dodici mesi per realizzare quei lavori di Pedemontana che, però, non coinvolgeranno il Comune di Villasanta dove non è previsto il passaggio dell’autostrada. Dodici mesi durante i quali i pendolari - che abitualmente raggiungono la scuola e l’ufficio usando Besanino – dovranno riorganizzare le loro abitudini. Affidarsi alle navette che verranno attivate con tutti i limiti che il traffico su gomma comporta (soprattutto nelle ore di punta), oppure raggiungere il capolinea in auto e poi proseguire il viaggio in treno? Tra sette mesi Villasanta diventerà “capolinea” del Besanino.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Ogni giorno, i pendolari affrontano un percorso di circa 9 km che, invece di richiedere pochi minuti, si allunga fino a 35 a causa di fattori non legati al traffico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.