La Savino Del Bene perde al tie break la battaglia con l’Eczacibasi | niente finale di Champions

La squadra italiana di pallavolo ha perso al tie break contro la formazione turca, uscendo così dalla corsa alla finale di Champions League. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-2, dopo che la squadra italiana aveva vinto i primi due set, ma ha subito la rimonta degli avversari nei successivi tre. La sfida si è giocata in trasferta, con la squadra turca che ha prevalso nel set decisivo.

Eczacibasi Dynavit Istanbul-Savino Del Bene Volley 3-2 (20-25, 25-20, 25-17, 21-25, 15-8) ECZACIBASI DYNAVIT ISTANBUL: Özel (L2) n.e.,?ebnem Aköz (L1), Stysiak 30, Özdemir, Jack-Kisal 13, Diken, Erkek 7, Smrek 2,?ahi?n 6, Rettke 5, Aygün n.e., Maglio n.e., Plummer 9, Karakurt 18. All.: Bregoli G.C. SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis, Skinner 11, Castillo (L1), Ruddins, Franklin 2, Ribechi (L2), Bosetti 7, Ognjenovic 4, Mancini n.e., Graziani, Nwakalor 8, Antropova 34, Weitzel 8. All.: Gaspari. ARBITRI: Aleksander Sikenjic (LIE) – Wojciech Glod (POL) SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley esce sconfitta al tie-break nella semifinale della Final Four di Cev Champions League, cedendo per 3-2 contro Eczac?ba?? Dynavit Istanbul.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - La Savino Del Bene perde al tie break la battaglia con l’Eczacibasi: niente finale di Champions Notizie correlate La Savino Del Bene si ferma al quinto. Kate non basta, Eczacibasi in finaleIstanbul, 2 maggio 2026 – Sarà purtroppo la riedizione della finale di Torino del 2023, quando a contendersi la Champions League furono Vakifbank ed... La Savino Del Bene Scandicci scappa ma viene raggiunta, poi il sorpasso di Milano al tie breakLa Vero Volley avanti 2-0 nella serie, domani al PalaBigMat l'ultima chance di Antropova e compagne di rimanere attaccate alla semfinale NUMIA VERO... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Al via la Final Four di CEV Champions League!; Tra la Serie A e il tetto d’Europa c’è ancora la Turchia: Conegliano e Scandicci di scena a Istanbul per la Final Four di CEV Champions League; Su che canale vedere in tv Scandicci-Eczacibasi Istanbul oggi, Champions League volley femminile 2026: orario e streaming; La Savino Del Bene si ferma al quinto. Kate non basta, Eczacibasi in finale. La Toscana abbraccia la Savino Del Bene prima della Champions, Saccardi: Esempio di successoEkaterina Antropova: Non è mai scontato ricevere un riconoscimento e siamo davvero orgogliosi, segno che il nostro impegno ha permesso di farci conoscere a tutta la Toscana ... intoscana.it Savino Del Bene Scandicci verso la Final Four di Champions, il coach: Orgoglioso della mia squadraSi è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della Final Four della CEV Women's Champions League 2026. L’atto conclusivo della massima ... gonews.it GAMEDAY . CONEGLIANO vs Savino Del Bene SCANDICCI 3/4 Final TUR 17:00 | ITA 16:00 Ülker Sports and Event Hall - Istanbul Live on Sky Sport and DAZN (subscription required) #ImocoVolley #Gamed - facebook.com facebook Savino Del Bene Volley maçimiz öncesi isinmadayiz. #CLVolleyW x.com