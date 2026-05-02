La squadra italiana si ferma ai quarti di finale della Champions League femminile, dopo aver perso contro l’avversaria turca. La partita si è conclusa con un risultato che permette all’Eczacibasi di accedere alla finale, ripetendo il confronto del 2023 a Torino, quando le due squadre si erano affrontate nella stessa competizione. La sfida si è giocata a Istanbul il 2 maggio 2026.

Istanbul, 2 maggio 2026 – Sarà purtroppo la riedizione della finale di Torino del 2023, quando a contendersi la Champions League furono Vakifbank ed Eczacibasi, in una sfida tutta turca. Se da una parte il Vakif ha estromesso la favorita Conegliano (3-2), dall’altra la Savino Del Bene Scandicci ha tenuto testa all’Eczacibasi, arrendendosi al quinto set, dopo una rimonta da applausi. Una stagione che ancora non si è conclusa, visto che oggi si giocherà la finalina (oggi alle 16) tra le due italiane, ma che resterà comunque straordinaria. Peccato davvero perché Scandicci avrebbe meritato di essere anche all’epilogo finale. Peccato per quel terzo set scappato via o forse lasciato scappare via, anche per merito delle avversarie.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Savino Del Bene si ferma al quinto. Kate non basta, Eczacibasi in finale

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