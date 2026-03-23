La Savino Del Bene Scandicci scappa ma viene raggiunta poi il sorpasso di Milano al tie break
La Vero Volley avanti 2-0 nella serie, domani al PalaBigMat l'ultima chance di Antropova e compagne di rimanere attaccate alla semfinale NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner n.e., Gelin n.e., Bosio 2, Modesti (L2) n.e., Pietrini 13, Sartori, Danesi 10, Kurtagic 10, Cagnin, Lanier 3, Egonu 29, Akimova 3, Piva 20, Fersino (L1). All: Lavarini.SAVINO DEL BENE VOLLEY: Bernardeschi n.e., Bechis 1, Skinner 8, Castillo (L1), Ruddins 5, Franklin 1, Ribechi (L2), Bosetti 14, Ognjenovic, Mancini n.e., Graziani n.e., Nwakalor 5, Antropova 26, Weitzel 6. All.: Gaspari.ARBITRI: Brancati – Goitre – Selmi FIRENZE – La Savino Del Bene Volley esce sconfitta al tie-break in Gara-2 della semifinale scudetto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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