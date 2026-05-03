La Sapienza bufera social su docente | ‘Inneggia a rastrellamenti’

Un docente dell'Università Sapienza si trova al centro di una discussione dopo aver pubblicato un commento sui social media in cui si riferisce a rastrellamenti. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni e polemiche tra utenti e studenti. La vicenda ha attirato l'attenzione sui contenuti condivisi sui canali online degli insegnanti e sulla loro responsabilità nel rispetto del linguaggio pubblico. La facoltà ha avviato approfondimenti sulla vicenda.

In un post pubblicato sui propri canali social, il docente travolto dalle polemiche per un commento lasciato sotto un post della premier si è difeso, dichiarando di aver provveduto a rimuovere il contenuto incriminato Un caso mediatico ha recentemente visto protagonista un docente dell’Università La Sapienza, al centro di unacontroversiaa seguito della pubblicazione di unpost sui social networkche ha scatenato ampie critiche e suscitato unacceso dibattito pubblico. La vicenda è emersa grazie alla segnalazione del collettivo studentescoCambiare Rotta, che ha denunciato la presenza, nel contenuto condiviso, di riferimenti giudicati problematici, tra cuirichiami a temi sensibilicome “rastrellamenti ed espulsioni”.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - La Sapienza, bufera social su docente: ‘Inneggia a rastrellamenti’ Notizie correlate “Ora rastrellamenti ed espulsioni di massa”. Il commento del prof della Sapienza. E scoppia la bufera: “Ora dimissioni”Un commento a un post di Giorgia Meloni dedicato al Decreto sicurezza ha messo al centro della polemica il professore Massimo Panella, direttore del... “Rastrellamenti ed espulsioni di massa”, il commento del prof della Sapienza: collettivi chiedono dimissioniIl commento del docente Massimo Panella sotto un post di Giorgia Meloni per il 25 aprile. Una raccolta di contenuti Si parla di: Stefania Andreoli: Non dite 'ti amo' ai vostri figli. La bufera social e la replica della psicoterapeuta. Bufera sul prof della Sapienza per un post sui rastrellamenti, poi rimossoIl docente chiarisce dopo le polemiche sui social: Nessuna intenzione di legittimare condotte al di fuori dello Stato di diritto ... rainews.it Ora rastrellamenti ed espulsioni di massa. Il commento del prof della Sapienza. E scoppia la bufera: Ora dimissioniIl messaggio è stato pubblicato come commento a un post del presidente del Consiglio, poi cancellato dal docente che si è scusato, appellandosi all’esercizio della libertà di pensiero ... msn.com