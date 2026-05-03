Nella nuova puntata de La Ruota della Fortuna, trasmessa anche di sabato sera su Canale 5, sono stati protagonisti alcuni momenti divertenti tra i concorrenti. Durante l’episodio, una concorrente ha scherzato sulla bava di lumaca, mentre un altro ha commentato con ironia la propria sfortuna, dicendo di avere un “lumacone”. La versione di quest’anno si distingue per la presenza di partecipanti meno fortunati rispetto alle puntate precedenti.

La Ruota della Fortuna torna con una nuova, imperdibile, puntata anche il sabato sera su Canale 5 ma nell’ormai consueta versione ridotta e “speciale”, quella dedicata ai concorrenti più sfortunati di questa edizione. Gerry Scotti e Samira Lui accorciano i tempi e velocizzano il gioco per lasciare più spazio al Serale di Amici condotto subito dopo il game show da Maria De Filippi. Ma anche se con meno spazio in studio, i concorrenti si sfidano a colpi di lettere e non mancano i colpi di scena nella puntata del 2 maggio. Così come non mancano le battute, i doppi sensi e quei siparietti tra conduttore e valletta dei quali non possiamo più fare a meno.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira scherza sulla bava di lumaca e Gerry non si tiene: “Ho un lumacone”

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