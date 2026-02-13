Samira Lui, conduttrice de La Ruota della Fortuna, si presenta con un look radicalmente diverso e sorprende tutti i telespettatori, che la trovano irriconoscibile. Gerry Scotti, durante la registrazione dell’ultima puntata, ha scherzato sulla sua trasformazione, sottolineando come il nuovo taglio di capelli e il trucco più marcato la rendano molto diversa rispetto a qualche mese fa. La modifica dello stile, che Samira ha spiegato essere stata una scelta personale, ha infatti attirato l’attenzione anche dei fan più affezionati del programma.

Seppur non più con gli ascolti record di qualche tempo fa – Affari Tuoi ha ultimamente riguadagnato terreno – La Ruota della Fortuna continua a essere uno dei programmi più visti dell’attuale televisione italiana. Il format è sempre quello, praticamente lo stesso da più di 40 anni, ma La Ruota sembra non annoiare mai, specie grazie alla simpatia dei due nuovi conduttori. Anche nella puntata di giovedì 12 febbraio, sono i loro amichevoli battibecchi a essere protagonisti. Samira Lui sfoggia un nuovo look e diventa “la zia”. Ogni concorrente de La Ruota della Fortuna ha la possibilità di farsi accompagnare in studio da una persona cara che, dagli spalti, faccia il tifo per lui. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui è irriconoscibile: Gerry Scotti scherza sul nuovo look

Il 30 dicembre, in un episodio del programma televisivo, Gerry Scotti ha interagito con Samira Lui e la band, offrendo intrattenimento durante le festività.

Nella nuova puntata de La Ruota della Fortuna, il campione Morgan, noto come “il pirata”, continua a sorprendere i telespettatori dopo la sua vittoria di ieri.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: La ruota della fortuna: Alessio alla Ruota delle Meraviglie Video; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti teme l’addio di Samira Lui: Hai dato la spiegazione. E lei sembra un'altra; La ruota della fortuna perde terreno su Affari tuoi : perché non c'entra solo Fabrizio Corona; La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Valeria Video.

La ruota della fortuna, chi è il nuovo campione Ruggiero da Milano e quanto ha vinto il 10 febbraio?Nella puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 10 febbraio, il gioco di Canale 5 ha visto un cambio al vertice. Dopo una sola puntata, Teodora da Civitavecchia ha ceduto il titolo di campione a ... tag24.it

La ruota della fortuna, chi è la nuova campionessa Ludovica da Galatina e quanto ha vinto il 6 febbraio?Nella puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 6 febbraio, il gioco di Canale 5 ha visto un cambio al vertice. Dopo una sola puntata, Valeria da Palmi ha ceduto il titolo di campione a Ludovica, ... tag24.it

«Non ho più intenzione di restare secondo dietro a Stefano De Martino e Affari Tuoi», ha detto Gerry Scotti, lasciando intendere quanto tenga alla sua posizione nel preserale di Canale 5. L’11 febbraio è stata una serata movimentata per la TV: Anna Valle è to - facebook.com facebook