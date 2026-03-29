La Robur affronta il San Donato in una partita che potrebbe risultare determinante in chiave di classifica. Il tecnico Voria ha sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione e la mentalità giusta, soprattutto in questa fase conclusiva della stagione. La situazione in classifica del Siena richiede attenzione, poiché gli avversari non devono essere sottovalutati, anche se la posizione attuale può sembrare favorevole.

Mai, gli avversari vanno sottovalutati. In particolare al tramonto di una stagione sportiva. Non inganni la classifica: il Siena, oggi, ha mille motivi per tenere dritte le antenne. "In questo rush finale sono tutte partite difficili, i punti pesano – dice il tecnico bianconero, Gill Voria –. E può essere più complicato affrontare squadre come il San Donato Tavarnelle, piuttosto che il Grosseto. Servirà la mentalità giusta: se pensiamo di andare là e fare di un sol boccone l’avversario, sbagliamo di grosso. Chi si deve salvare gioca con il coltello tra i denti e se pecchi nell’atteggiamento, la qualità tecnica va a farsi fottere. Avendo un nuovo allenatore, possibile che cambino qualcosa, ma una sola partita è poco per capire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Robur va assalto del San Donato. Voria: "Necessaria la giusta mentalità"

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