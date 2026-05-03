Una riserva naturale destinata alla tutela dell’ecosistema costiero e della biodiversità locale viene trasformata in una pista da cross. L’area, che dovrebbe rimanere protetta per conservare le dune e favorire la nidificazione del fratino, sta subendo modifiche che modificano il suo uso originario. La decisione di utilizzare l’area come percorso per moto da cross viene contestata da chi sottolinea l’importanza di preservare le caratteristiche naturali del sito.

Dovrebbe essere un’area protetta ancor prima dal buon senso che dalle norme, che pure esistono per preservare l’ ecosistema costiero, le dune e la biodiversità locale, con particolare attenzione alla protezione della nidificazione del fratino. Ma benché sia tutelata, la Riserva Naturale della Bufalina, come quella della Lecciona, si scopre sempre più vulnerabile. Vittima di piccoli e grandi abusi, ingerenze umane e violazioni che mettono a repentaglio il suo fragile equilibrio. E no, non parliamo dell’abbandono dei rifiuti. Quella brutta abitudine che con la bella stagione si moltiplica. Questa volta parliamo di un motociclista che ha attraversato, sgasando a tutta velocità, il percorso “off limits“ ai mezzi motorizzati.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Riserva diventa una pista da cross

Thumpstar | Test in pista pitbike da cross e caduta PT.1

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