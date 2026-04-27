Porto Cesareo la riserva naturale diventa una pista Legambiente denuncia | Distrutte specie in via di estinzione

A Porto Cesareo, sei motociclisti sono entrati con moto da cross all’interno della riserva naturale della Palude Fede, danneggiando le aree di nidificazione di alcune specie protette. Legambiente ha denunciato l’incidente, evidenziando come questa azione abbia compromesso l’habitat di animali in via di estinzione. La presenza dei bikers ha provocato danni significativi alla fauna presente nella zona protetta, che in quel momento si trovava a nidificare.

A bordo di potenti motocross sei bikers sono entrati nell'area protetta della riserva Palude Fede creando gravi danni alla fauna che stava nidificando. Mino Buccolieri: "Solo educando le nuove generazioni al rispetto della natura eviteremo questi episodi".🔗 Leggi su Fanpage.it

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