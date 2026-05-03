La Reggina batte il Sambiase nell’ultima partita Savoia promosso in C

Nell’ultima partita della stagione di Serie D, la Reggina ha vinto 4-2 in casa contro il Sambiase. Nonostante la vittoria, la squadra dovrà affrontare ancora una volta i playoff, che sono considerati una fase difficile. Nel frattempo, il Savoia ha ottenuto la promozione in Serie C. La partita tra Reggina e Sambiase si è giocata negli ultimi giorni e ha concluso la stagione regolare.

La Reggina ha battuto (4-2) in casa il Sambiase nell’ultima giornata, ma dovrà disputare, ancora una volta, i “maledetti” playoff di Serie D. Amaranto subito all’attacco con Mungo che calcia sul fondo da favorevole posizione. Su un piazzato dalla distanza, Laaribi impegna il portiere, che devia.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Partita Reggina-Sambiase, le informazioni sull’acquisto dei bigliettiE’ in corso la vendita dei biglietti per assistere alla partita Reggina-Sambiase, in programma domenica pomeriggio allo stadio "Oreste Granillo" e... Reggina-Sambiase: Collier designato per l’ultimo atto al Granillo? Cosa sapere Adam Collier dirigerà Reggina-Sambiase al Granillo per la 34ª giornata di Serie D. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Vittoria che serve a poco: la Reggina batte 2-1 il Milazzo ma la vetta è lontana; Reggina, a Milazzo una vittoria che serve solo a sperare ancora · ilreggino.it; Savoia, Nissa o Reggina a pari punti, chi va in Serie C? Spareggio, scontri diretti, differenza reti, classifica avulsa, il regolamento della Serie D; Serie D: il Savoia vede la serie C, si ferma la Nissa. Risultati e classifica. La Reggina batte il Paternò, ultimo in classifica, senza entusiasmareDopo un primo tempo ai limiti dell’inguardabile e un Paternò in almeno tre circostanze vicino al gol del vantaggio, la Reggina nella seconda parte riesce a indirizzare l’incontro dalla sua parte, anch ... citynow.it Reggina, vittoria amara a Milazzo. Ora per la serie C serve un miracoloGli amaranto vincono 2-1 ma restano a tre punti dalla vetta. Sambiase, pari con la Nissa: addio playoff. Vigor salva, per la Vibonese saranno playout ... corrieredellacalabria.it 1Maggio18 Ciano al 94esimo regala la vittoria a Brescia, è una tappa decisiva nella corsa alla Serie A 1Maggio21 Il Frosinone 3-1 batte il Pisa allo Stirpe e ipoteca la salvezza 1Maggio23 grazie al successo 3-1 contro la Reggina il Frosinone è promosso in S x.com La Reggina 1914 batte anche il Milazzo e conquista la sua decima vittoria esterna della stagione, ma il successo del Savoia a Palermo spegne le residue speranze amaranto... Il discorso promozione si chiude qui. Diteci la vostra. Ne parliamo stasera a #Fuori facebook