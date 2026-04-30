Partita Reggina-Sambiase le informazioni sull’acquisto dei biglietti
E’ in corso la vendita dei biglietti per assistere alla partita Reggina-Sambiase, in programma domenica pomeriggio allo stadio "Oreste Granillo" e valida per la 34^ e ultima giornata del campionato di Serie D (girone I).PREZZI BIGLIETTICURVA SUD € 10 + diritti di prevendita VivaticketTRIBUNA.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Notizie correlate
Scattata la prevendita di Reggina-Messina, tutte le informazioni sui bigliettiE’ attiva la vendita dei tagliandi d’ingresso per assistere alla partita Reggina-Messina, in programma domenica alle ore 14.
Le migliori VPN da usare per risparmiare sull'acquisto dei biglietti aerei, sì anche adessoAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Reggina, verso il Sambiase nel disinteresse generale; Serie D, penultimo turno di campionato: vittoria con rimpianto per la Reggina, il Sambiase fa lo sgambetto alla Nissa · LaC News24; Reggina, a Milazzo una vittoria che serve solo a sperare ancora · ilreggino.it; Serie D: dove vedere Sambiase-Nissa e Athletic Palermo-Savoia.
Reggina, verso il Sambiase nel disinteresse generaleDomenica ultimo impegno di campionato, ma ormai l’attenzione è rivolta al futuro ... msn.com
Amarezze dal peso specifico diverso a fine partita tra Sambiase e Nissa per gli obiettivi sfumatiSaluta il Guido D'Ippolito per l'ultima partita stagionale casalinga il Club delle Due Torri tra gli applausi reciproci tra tifoseria, società e gruppo squadra ... lameziainforma.it
Domenica al Granillo l'ultima partita degli amaranto contro il Sambiase - facebook.com facebook