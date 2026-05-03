Una proposta in 14 punti è stata avanzata da Teheran per risolvere i conflitti nella regione, con un termine di un mese stabilito per condurre negoziati finali. La proposta mira a riaprire lo Stretto di Hormuz, sospeso dalle restrizioni statunitensi, e a mettere fine alle tensioni tra Iran e Libano. Il rappresentante degli Stati Uniti ha espresso scetticismo sulla proposta, senza ulteriori dettagli sulle reazioni degli altri attori coinvolti.

Una proposta in 14 punti e il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz, per mettere fine al blocco americano e alla guerra in Iran e in Libano. È quella che presenterà a breve Teheran secondo Axios che cita alcune fonti. Per queste ultime, solo dopo il raggiungimento di un'intesa sarebbe avviato un negoziato nel tentativo di trovare un accordo sul nucleare. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che sta valutando la proposta, ma ha anche espresso scetticismo sulla possibilità che porti a un accordo. "Ve ne parlerò più tardi", ha detto prima di salire a bordo dell'Air Force One.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La proposta in 14 punti di Teheran per mettere fine alla guerra. Trump: "Scettico"

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