Il 25 marzo, due funzionari pachistani hanno confermato all'Afp che gli Stati Uniti hanno presentato un piano in quindici punti per mettere fine alla guerra in Iran. La proposta viene discussa tra le parti coinvolte, anche se i dettagli specifici del piano non sono stati resi noti pubblicamente. La notizia arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulla situazione nel paese mediorientale.

Il 25 marzo due alti funzionari pachistani hanno confermato all’Afp che un piano statunitense in quindici punti per mettere fine alla guerra è stato trasmesso all’Iran, con la mediazione del Pakistan. Il Pakistan è stato scelto come mediatore per i suoi legami di lunga data sia con l’Iran sia con gli Stati Uniti, e per i suoi contatti nella regione. Poco prima l’ambasciatore iraniano a Islamabad aveva smentito qualsiasi discussione con Washington. “Contrariamente a quanto affermato da Trump, finora non c’è stato alcun negoziato, né diretto né indiretto, tra i nostri due paesi”, aveva dichiarato Reza Amiri Moghadam. “È del tutto naturale che paesi amici possano essere impegnati in consultazioni con le parti”, aveva però aggiunto. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Washington propone un piano in quindici punti per mettere fine alla guerra in Iran

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