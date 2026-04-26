La Promessa anticipazioni dal 27 aprile al 3 maggio 2026 | Angela si rifiuta di lasciare la tenuta dei Luján e si accampa nei giardini

Dal 27 aprile al 3 maggio 2026, Angela si rifiuta di lasciare la tenuta dei Luján e decide di accampare nei giardini. La donna si oppone alla decisione di abbandonare la proprietà e resta sul posto, nonostante le richieste di sgombero. La situazione si protrae nel corso della settimana, con Angela che si rifiuta di muoversi e la proprietà che cerca di gestire la crisi.

© US Mediaset Angela de Figueroa proprio non ne vuole sapere di lasciare La Promessa. Proprio per questo, nel corso dei prossimi episodi della soap iberica, la ragazza disobbedisce alla madre Leocadia e, invece di partire per Zurigo al fine di riprendere gli studi in legge, si accampa nei giardini della tenuta dei Luján . Un imprevisto che fa arrabbiare tantissimo la dark lady che, oltre a lasciare la figlia alle intemperie, minaccia di licenziare Curro Exposito in caso di qualsiasi tipo di aiuto offerto ad Angela. Maggiori info nelle trame che seguono. Nei prossimi giorni, la soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 07.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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