La prima volta di Sinner a Madrid demolito Zverev

Jannik Sinner ha vinto il suo primo torneo a Madrid, aggiudicandosi il nono titolo Masters 1000 della sua carriera. In finale ha affrontato e battuto il tedesco Alexander Zverev con un punteggio di 6-1, 6-2 in 57 minuti. La vittoria rappresenta un traguardo importante per l’azzurro, che ha dominato l’incontro senza lasciare spazio all’avversario.

AGI - Jannik Sinner ha trionfato per la prima volta a Madrid conquistando il suo nono Masters 1000 in carriera: l'azzurro numero uno del mondo ha demolito il tedesco Alexander Zverev con un netto 6-1, 6-2, in appena 57 minuti. Ora Sinner ha vinto tutti i Masters 1000 ad eccezione degli Internazionali di Roma, il suo prossimo torneo. Meloni: "Sinner scrive nuovamente la storia". "Cinque Masters 1000 consecutivi. Un'impresa mai riuscita a nessuno. Jannik Sinner scrive nuovamente la storia e consegna allo sport italiano un'altra pagina indimenticabile". Così sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, celebra il tennista azzurro. .🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La prima volta di Sinner a Madrid, demolito Zverev Notizie correlate La prima volta di Sinner a Montecarlo, batte Zverev e va in finaleAGI - Jannik Sinner raggiunge per la prima volta la finale del Masters 1000 di Montecarlo battendo il semifinale in due set il tedesco Alexander... La prima volta di Sinner a Montecarlo, batte Zverev e va in finale. Affronterà AlcarazAGI - Jannik Sinner raggiunge per la prima volta la finale del Masters 1000 di Montecarlo battendo il semifinale in due set il tedesco Alexander... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sinner in finale con Zverev: il tabellone; Sinner batte Fils in 2 set e per la prima volta è in finale a Madrid; Jodar fa già paura: prima volta ai quarti in un Masters 1000, ora si regala Sinner; Sinner tra Foro Italico e Roland Garros: preservare il fisico per puntare a Parigi. Sinner nella storia: Zverev annichilito in due set, Jannik è il primo a vincere 5 Masters 1000 di filaL’azzurro vince per la prima volta il Masters 1000 di Madrid: dà 6-1, 6-2 a Zverev e compie un’impresa mai riuscita a nessuno nella storia del tennis ... ilgiornale.it Super Sinner, batte Fils in due set e conquista la finale a Madrid per la prima voltaIl numero uno al mondo sfida il francese per un posto in finale nel torneo spagnolo: di seguito la cronaca in tempo reale ... corrieredellosport.it Jannik #Sinner sarà protagonista anche al prossimo Roland Garros, visibile su #DAZN tramite i canali Eurosport x.com Jannik, batti il cinque 5 Jannik Sinner è il primo tennista di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivi facebook