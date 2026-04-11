La prima volta di Sinner a Montecarlo batte Zverev e va in finale

Jannik Sinner ha raggiunto la prima finale al Masters 1000 di Montecarlo, vincendo il match di semifinale contro il tedesco Alexander Zverev in due set, con i punteggi di 6-1 e 6-4. Il match è durato un'ora e ventidue minuti. Con questa vittoria, il tennista italiano si è qualificato per la finale del torneo.

AGI - Jannik Sinner raggiunge per la prima volta la finale del Masters 1000 di Montecarlo battendo il semifinale in due set il tedesco Alexander Zverev in due set con il punteggio di 6-1, 6-4 dopo 1h22' di gioco. Primo set senza storia, con l'altoatesino che strappa subito il servizio al n.3 del mondo e poi replica portandosi sul 4-0. Un terzo break vale il primo set. Nel secondo il tedesco, visibilmente stanco dopo la sfida di ieri nei quarti con Joao Fonseca durata oltre due ore, trova continuità e ritrova anche la battuta. Si arriva così all'epilogo col break sul 5-4. Prima finale per Sinner a Montecarlo. Jannik Sinner è in finale al "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" della stagione, il primo sul "rosso", dotato di un montepremi totale pari a 6.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La prima volta di Sinner a Montecarlo, batte Zverev e va in finale Sinner batte Zverev e va in finale a MiamiIl numero 2 del mondo Jannik Sinner ha sconfitto il numero 4 Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 7-6 (7/4), qualificandosi per la finale del... Leggi anche: Atp Montecarlo, sulla strada di Sinner verso la finale c’è ancora Zverev: è la terza volta in un mese | Orario e dove vederla in tv e streaming