Jannik Sinner si è qualificato per la prima volta in carriera alla finale del Masters 1000 di Montecarlo, sconfiggendo in semifinale il tedesco Alexander Zverev con un punteggio di 6-1, 6-4 in poco più di un'ora e ventidue minuti di gioco. In finale affronterà lo spagnolo Alcaraz.

AGI - Jannik Sinner raggiunge per la prima volta la finale del Masters 1000 di Montecarlo battendo il semifinale in due set il tedesco Alexander Zverev in due set con il punteggio di 6-1, 6-4 dopo 1h22' di gioco. Primo set senza storia, con l'altoatesino che strappa subito il servizio al n.3 del mondo e poi replica portandosi sul 4-0. Un terzo break vale il primo set. Nel secondo il tedesco, visibilmente stanco dopo la sfida di ieri nei quarti con Joao Fonseca durata oltre due ore, trova continuità e ritrova anche la battuta. Si arriva così all'epilogo col break sul 5-4. Prima finale per Sinner a Montecarlo. Jannik Sinner è in finale al " Rolex Monte-Carlo Masters ", terzo "1000" della stagione, il primo sul "rosso", dotato di un montepremi totale pari a 6.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La prima volta di Sinner a Montecarlo, batte Zverev e va in finale. Affronterà Alcaraz

La prima volta di Sinner a Montecarlo, batte Zverev e va in finaleAGI - Jannik Sinner raggiunge per la prima volta la finale del Masters 1000 di Montecarlo battendo il semifinale in due set il tedesco Alexander...

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