Con " Heaven truth ", la verità del Paradiso, esposta alla Collezione Maramotti, Ndayé Kouagou è alla prima personale in Italia. L’artista opera sulla destabilizzazione del linguaggio: polisemia e dubbio, irriverenza e trasgressione. L’esposizione, inaugurata ieri, è aperta fino al 26 luglio, in sei sale della Collezione. Nato a Montreuil nel ‘92, autodidatta, attivo a Parigi, noto sui social come Young Black Romantics, Kouagou lavora con testi, monologhi, fotoromanzi, istallazioni, video, caratteri grafici pubblicitari. I suoi video si ‘prolungano’ nelle le opere. Il linguaggio è instabile: enunciati brevi, ripetizioni, affermazioni semplici, ma ambigue, devianti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La prima mostra in Italia di Ndayé Kouagou

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