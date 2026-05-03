La prima domenica di maggio è tutta di sole

Da bergamonews.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima domenica di maggio si presenta con condizioni di cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso a Bergamo. Le previsioni indicano che non sono attese piogge nelle ore successive, permettendo di trascorrere la giornata all’aperto senza interruzioni. Il sole sarà presente tra le nuvole, creando un’atmosfera mite e tranquilla per chi decide di uscire. La situazione meteorologica rimane stabile nel corso della giornata.

Il meteo prevede per oggi tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi Il Meteo a Bergamo riserva per oggi, domenica 3 maggio, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di domenica la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2908m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Le previsioni sono a cura di 3Bmeteo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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