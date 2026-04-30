Domenica 3 Maggio il team dei Boys del Tc Padova si giocano tutta la stagione contro il Villabella di Verona

Domenica 3 maggio, i Boys del Tc Padova affronteranno una partita decisiva contro il Villabella di Verona, determinante per il proseguimento della stagione. Nel frattempo, sono stati resi noti gli abbinamenti del campionato regionale di serie C, che vede coinvolti sei club padovani nel massimo torneo regionale. La partita e le sfide in programma rappresentano momenti chiave per le squadre locali in questa fase della competizione.

Usciti gli abbinamenti del prosieguo del campionato regionale della serie C che vede 6 team padovani impegnati nel massimo campionato regionale. Domenica 3 Maggio alle ore 10.00. Ai play off soltanto due formazioni padovane Tc Padova maschile e Canottieri femminile. I Boys di Via Libia hanno un.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Domenica 19 Aprile inizia il Campionato Nazionale di Tennis della serie B In lizza Tc Padova e Plebiscito Primi bagni di stagione sulla Costa dei trabocchi, ma per il weekend del Primo maggio le temperature si abbassanoTemperature in rialzo, sole splendente ed ecco che i più temerari non resistono al richiamo del mare. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Domenica 3 Maggio il team dei Boys del Tc Padova si giocano tutta la stagione contro il Villabella di Verona; Grassroots Futsal Challenge Pulcini, domenica 3 maggio festa regionale; Ecco il calendario della prima fase del campionato Pulcini; I giovani talenti protagonisti al Circolo Shanti: in concerto Max Biondi e The Blues Boys. Un tuffo diretto nel cuore del Britpop attraverso uno dei suoi brani simbolo: “Girls & Boys” dei Blur. Una vacanza a Magaluf che si trasforma in un ritratto ironico e irresistibile della cultura da club e della sessualità disinibita degli anni ’90. Beat contagioso, basso - facebook.com facebook